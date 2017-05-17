В Жигулевске сгорел дачный дом

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В Жигулевске 16 мая по адресу: мкр. В-3 "Радиотехник 2", произошел пожар. Горел дачный дом на 30 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 14 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.