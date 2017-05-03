В Жигулевске разыскивают водителя, сбившего на переходе мужчину и скрывшегося с места ДТП

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В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности нарушителя и его задержание.Полицейские убедительно просят очевидцев случившегося и граждан, обладающих какой-либо информацией о произошедшем, обращаться в ОГИБДД Отдела МВД России по Жигулевску по телефонам: (84862) 2-20-85; (84862) 2-36-74; (84862) 2-17-59 или по адресу: Жигулевск, ул. Пушкина, д. 37, каб. № 4, 7. Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.