В Жигулевске при взрыве газового баллона в гараже пострадали три подростка
23 декабря 2018 19:24
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По прибытии на место установлено, что произошел хлопок газового баллона с частичным обрушением железобетонных перекрытий гаража.
В результате происшествия пострадали три подростка (2 подростка 2002 и один подросток 2004 годов рождения). Они госпитализированы.
Для ликвидации привлечено: 25 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 12 человек личного состава и 5 единиц техники.
Дополнительная информация уточняется, передает пресс-служба облМЧС.
Фото из архива облМЧС
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