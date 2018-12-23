В Жигулевске при взрыве газового баллона в гараже пострадали три подростка

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По прибытии на место установлено, что произошел хлопок газового баллона с частичным обрушением железобетонных перекрытий гаража.В результате происшествия пострадали три подростка (2 подростка 2002 и один подросток 2004 годов рождения). Они госпитализированы.Для ликвидации привлечено: 25 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 12 человек личного состава и 5 единиц техники.Дополнительная информация уточняется, передает пресс-служба облМЧС.Фото из архива облМЧС