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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Жигулевске при взрыве газового баллона в гараже пострадали три подростка

23 декабря 2018 19:24
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Произошел хлопок газового баллона с частичным обрушением железобетонных перекрытий гаража.
23 декабря в 16:35 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о хлопке газового баллона по адресу:  Жигулевск, проезд Отважный.

По прибытии на место установлено, что произошел хлопок газового баллона с частичным обрушением железобетонных перекрытий гаража.

В результате происшествия пострадали три подростка (2 подростка 2002 и один подросток 2004 годов рождения). Они госпитализированы.

Для ликвидации привлечено: 25 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 12 человек личного состава и 5 единиц техники.

Дополнительная информация уточняется, передает пресс-служба облМЧС.


Фото из архива облМЧС 
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