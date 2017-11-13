В Жигулевске после ухода гостей женщина обнаружила пропажу двух золотых колец
13 ноября 2017 17:03
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воспользовавшись удобным моментом, похитил у хозяйки квартиры из шкатулки два золотых перстня. Пропажу женщина
обнаружила наутро. Обзвонив всех своих гостей, она выяснила, что ювелирные изделия похитил 23-летний молодой человек. Причиненный потерпевшей материальный ущерб составил более 29 тысяч рублей.
Установив личность предполагаемого злоумышленника сотрудники уголовного розыска задержали его по месту жительства. По данным полицейских, он нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В ходе допроса молодой человек рассказал, что сдал похищенные золотые украшения в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ближайшее время стражи порядка вернут похищенные золотые украшения законной владелице. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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