В Жигулевске после ухода гостей женщина обнаружила пропажу двух золотых колец

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Установив личность предполагаемого злоумышленника сотрудники уголовного розыска задержали его по месту жительства. По данным полицейских, он нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В ходе допроса молодой человек рассказал, что сдал похищенные золотые украшения в ломбард, а вырученные деньги потратил на личные нужды.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В ближайшее время стражи порядка вернут похищенные золотые украшения законной владелице. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.