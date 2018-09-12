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В Жигулевске полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении наркотиков и культивировании конопли

12 сентября 2018 18:47
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Со слов злоумышленника, он выращивал и хранил наркотические средства для личного употребления, без цели сбыта.
Сотрудникам полиции  Жигулевска поступила оперативная информация о том, что 29-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

В ходе проведенной проверки данная информация подтвердилась. Стражи правопорядка задержали подозреваемого на территории садового товарищества, расположенного на территории города.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых сотрудники полиции обнаружили и изъяли у мужчины в рюкзаке четыре пластиковых контейнера с марихуаной, общей массой 240,460 грамм, что относится к крупному размеру. Во время опроса подозреваемый рассказал, что он самостоятельно выращивал коноплю на территории лесного массива города. Также в ходе проведенной работы полицейские выяснили, что мужчина с мая по август текущего года посадил и культивировал наркосодержащее растение в ведрах и мешках, которые он расположил на четырех разных участках леса.

Всего правоохранителями было изъято 130 кустов конопли.

По информации оперативников, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков. Со слов злоумышленника, он выращивал и хранил наркотические средства для личного употребления, без цели сбыта.

По данному факту возбуждены уголовные дела, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.





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