В Жигулевске полицейские задержали мужчину с пакетом марихуаны

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В ходе проверки данной информации около одного из домов по улице Кутузова оперативники задержали мужчину. При личном досмотре в присутствии понятых стражи порядка обнаружили под свитером задержанного полиэтиленовый пакет с марихуаной общей массой 30,5 грамма, что относится к значительному размеру. Со слов задержанного, запрещенное вещество он хранил для личного употребления. Сейчас данная версия тщательно проверяется оперативниками.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области