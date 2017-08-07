В Жигулевске подросток украл велосипед из подъезда дома

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Прибывшие сотрудники полиции установили, что в ночное время из подъезда дома на улице Пирогова неизвестный похитил велосипед марки «Стелс». Потерпевшая оценила причиненный ей ущерб в 10 000 рублей.Стражи порядка изъяли необходимые улики, со слов потерпевшей составили подробное описание похищенного имущества и передали его всем наружным службам.Во время патрулирования улиц города сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили молодого человека, передвигавшегося на подходящем под описание транспортном средстве. Увидев стражей порядка, гражданин попытался скрыться, однако вскоре был задержан и доставлен в Отдел для дальнейшего разбирательства.В ходе допроса подозреваемый полностью признал свою вину и пояснил, что, применив усилие, открыл замок домофона на двери подъезда и похитил велосипед. По данным полицейских, 16-летний юноша является учащимся одной из школ города и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В настоящее время стражи правопорядка вернули похищенное транспортное средство законной владелице.В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области