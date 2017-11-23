В Жигулевске подростку продали алкоголь
23 ноября 2017 09:46
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В ноябре текущего года в магазине, расположенном на улице Морквашинской города Жигулевск, продавщица продала подростку бутылку алкоголя. Противоправный факт выявил инспектор подразделения по делам несовершеннолетних Отдела МВД России по г. Жигулевску во время обхода административной территории.
По данным полицейских, 44-летняя женщина ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение и была предупреждена об уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя несовершеннолетним.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает облМВД.
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