В Жигулевске на трассе М-5 Урал столкнулись семь автомобилей

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По версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля, двигавшегося на спуск. В результате этого водитель фуры допустил наезд на 2 грузовых автомобиля и на легковые машины, остановившиеся в транспортном потоке. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.На месте происшествия работают сотрудники ДПС. Полицейские обеспечивают безопасный проезд для других участников дорожного движения. Подробности ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.