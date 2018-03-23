В Жигулевске на трассе М-5 «Урал» "десятка" при развороте столкнулась с фурой, пострадал водитель легковушки

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По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.







Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области

По предварительной информации полицейских, на 968 км данной автодороги, водитель при развороте, не убедился в его безопасности, в результате чего столкнулся с грузовиком «Scania», ехавшем в попутном направлении.В результате ДТП пострадал водитель автомашины «ВАЗ 2110», мужчина получил травмы головы, руки и ног. После оказания медицинской помощи пострадавшему назначено амбулаторное лечение.