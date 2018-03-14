В Жигулевске мужчина ворвался в квартиру пенсионерки, перекусил на кухне и похитил находящееся там имущество

92

Они выяснили, что в вечернее время к 88-летней жительнице в квартиру постучал малознакомый мужчина, который попросил налить ему воды, чтобы разбавить спиртосодержащую настойку. Женщина открыла дверь, а злоумышленник, оттолкнув ее, прошел в квартиру, налил себе воды, взял из холодильника еду и расположился за столом на кухне. Перекусив, гость, осмотревшись, решил похитить находящееся там имущество: четыре алюминиевые кастрюли, флягу, четыре бутылки вина и пять килограммов мяса. Всё это время потерпевшая находилась в комнате. Со слов пожилой женщины стражи порядка составили подробное описание вора. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали злоумышленника в одном из расселенных домов города. В том же доме стражи порядка обнаружили и похищенное имущество.По информации оперативников, вором оказался ранее судимый за совершение аналогичного преступления 41-летний мужчина без определенного места жительства. В ходе опроса предполагаемый злоумышленник признал свою вину полностью и пояснил, что кастрюли и флягу он хотел сдать в пункт приема металлолома, а продукты – съесть. Похищенное имущество было изъято полицейскими и возвращено потерпевшей.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области