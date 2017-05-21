В Жигулевске мужчина ворвался в хлебный киоск, и угрожая ножом, отобрал у продавца 3000 рублей

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Стражи правопорядка приступили к его розыску. Ориентировка с приметами грабителя незамедлительно была передана всем наружным службам полиции. Вскоре мужчину, подходящего под описание, заметили сотрудники ДПС, задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В присутствии понятых у задержанного были обнаружены и изъяты нож, а также деньги в сумме 3000 рублей.В настоящее время по статье «Разбой», возбуждено уголовное дело. По данным полицейских, предполагаемый злоумышленник 1976 года рождения нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.