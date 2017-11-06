В Жигулевске мужчина ударил своего 82-летнего соседа разделочной доской по голове

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Из собранных полицейскими материалов следует, что инцидент произошел на пороге квартиры потерпевшего. Стражи порядка установили, что 43-летний сосед постучал в квартиру пенсионера, а когда мужчина открыл дверь, злоумышленник на фоне личных неприязненных отношений умышленно ударил его деревянной разделочной доской по голове и скрылся.Медиков пенсионеру вызвали соседи по лестничной площадке. Мужчина был задержан участковым по месту жительства. По данным правоохранителей, злоумышленник нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался.В настоящее время по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.