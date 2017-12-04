В Жигулевске мужчина похитил 1 000 метров алюминиевых проводов с линии электропередач

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Стражи порядка осмотрели территорию предприятия, с которой произошло хищение, изъяли необходимые улики. Сотрудниками полиции были проверены все пункты приема металлолома города, опрошены сотрудники пунктов, отработаны лица, указанные в журналах приема металла. Полицейские установили личность подозреваемого в совершении кражи. Им оказался безработный 35-летний житель Жигулевска. Мужчина был задержан сотрудниками полиции при попытке сдать провод в пункт приема металлолома. Злоумышленник не стал отрицать свою вину и сознался в содеянном.Как было установлено полицейскими, мужчина в течение нескольких дней приходил на не огороженную забором территорию предприятия, подставлял к столбу лестницу, принесенную с собой и обрывал с линии электропередач резервный провод, не подключенный к электронапряжению.В отношении ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области