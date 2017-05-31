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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Жигулевске мужчина незаконно ловил рыбу в местах нереста на Волге

31 мая 2017 14:44
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Возбуждено уголовное дело. По данным оперативников,он ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
Во время патрулирования территории сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии задержали 53-летнего жителя Тольятти, который осуществлял незаконную добычу рыбы.

По данным сотрудников полиции, мужчина ловил рыбу, используя рыболовную снасть «резиновый амортизатор», находясь в запретной зоне, в местах нереста и миграционных путях к ним Саратовского водохранилища, вниз по течению реки Волга, в 350 метрах от Жигулевской ГЭС.

Своими действиями он причинил ущерб государственным рыбным запасам на сумму 3000 рублей.

В настоящее время отделением дознания Жигулевска по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» возбуждено уголовное дело. По данным оперативников, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото  ГУ МВД России по Самарской области 
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