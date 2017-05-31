В Жигулевске мужчина незаконно ловил рыбу в местах нереста на Волге

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По данным сотрудников полиции, мужчина ловил рыбу, используя рыболовную снасть «резиновый амортизатор», находясь в запретной зоне, в местах нереста и миграционных путях к ним Саратовского водохранилища, вниз по течению реки Волга, в 350 метрах от Жигулевской ГЭС.Своими действиями он причинил ущерб государственным рыбным запасам на сумму 3000 рублей.В настоящее время отделением дознания Жигулевска по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов» возбуждено уголовное дело. По данным оперативников, мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото ГУ МВД России по Самарской области