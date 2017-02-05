В Жигулевске легковой автомобиль повредил газопровод: без газа остались две котельных и многоквартирный дом

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Было временно прекращено газоснабжение 2-х котельных и одного многоквартирного дома. Специалисты аварийной газовой службы оперативно восстановили участок газопровода после дорожно-транспортного происшествия, что позволило избежать серьезных последствий аварии для потребителей.В настоящее время восстановительные работы завершены, и газоснабжение потребителей полностью восстановлено, сообщает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара».