Я нашел ошибку
Главные новости: 
39-летняя жительница Тольятти нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По словам задержанной, наркотик она хранила для личного употребления.
Тольяттинские полицейские изъяли у женщины шприц с дезоморфином
Мужчина получил травмы различной тяжести.
Ночью на проспекте Кирова водитель BMW сбил мужчину
На ювелирной выставке в Петербурге двое гостей из Китая попробовали умыкнуть крупный бриллиант размером 3 карата.
Большой куш: в Петербурге китаец проглотил бриллиант на 6 миллионов рублей
По данному номеру телефона заинтересованные лица могут обратиться по вопросам нарушения норм и правил пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения и территорий, затруднения и перекрытия путей эвакуации, затруднения подъездных путей к зданиям и сооружениям, а также о действиях или бездействиях сотрудников МЧС.
В Главном управлении МЧС Самарской области круглосуточно работает телефон доверия
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре на улице Уральской водитель «Lada Priora» повторно задержан пьяным за рулем
В настоящее время восстановительные работы завершены, и газоснабжение потребителей полностью восстановлено.
В Жигулевске легковой автомобиль повредил газопровод: без газа остались две котельных и многоквартирный дом
Михаил Мальцев
Михаил Мальцев: «В Ширяево нужно создать инфраструктуру для индивидуального отдыха. Если это понравится жителям Самарского региона, то понравится и туристам».
Вероятно, хозяин автомобиля нарушил правила парковки, и автомобиль собирались отправить на штрафстоянку.
В Самаре на улице Куйбышева иномарка сорвалась с крепления эвакуатора
сегодня  Воскресенье, 5 февраля, 16:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -13 °C, Тольятти  -13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 05/02:
USD 59.31
-0.68
EUR 63.82
-0.91
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Жигулевске легковой автомобиль повредил газопровод: без газа остались две котельных и многоквартирный дом

5 февраля 2017 13:16
94
В настоящее время восстановительные работы завершены, и газоснабжение потребителей полностью восстановлено.
Утром 5 февраля в Жигулевске легковой автомобиль совершил наезд на газопровод среднего давления диаметром 325 мм. Авария произошла на пересечении улиц Никитинская и Комсомольская. В результате аварии был поврежден газопровод среднего давления. Незамедлительно на место происшествия были направлены аварийные службы ООО «Газпром газораспределение Самара».

Было временно прекращено газоснабжение 2-х котельных и одного многоквартирного дома. Специалисты аварийной газовой службы оперативно восстановили участок газопровода после  дорожно-транспортного происшествия, что позволило избежать серьезных последствий аварии для потребителей.

В настоящее время восстановительные работы завершены, и газоснабжение потребителей полностью восстановлено, сообщает пресс-служба ООО «Газпром газораспределение Самара».




Присоединяйтесь к нам в Twitter, ВКонтакте, Facebook, Google+, Одноклассники, ЖЖ или через RSS, чтобы быть в курсе последних новостей!
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
5 февраля 2017  10:23
В Кировском районе на ул. Ташкентской изъяли алкоголя на 640 рублей
В Кировском районе на ул. Ташкентской изъяли алкоголя на 640 рублей
Спиртное продавали без документов. Закон
109
4 февраля 2017  12:57
Он не пропустил автомобиль, пользующийся преимущественным правом проезда перекрестка.
В Кинеле на водителя "Шевроле-Нива", нарушившего ПДД, заведено уголовное дело
Он не пропустил автомобиль, пользующийся преимущественным правом проезда перекрестка.  Закон
211
3 февраля 2017  19:16
Он выдал 2 фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан прав на земельные участки.
В Волжском районе глава сельского поселения за выдачу фиктивных документов ответит перед судом
Он выдал 2 фиктивные выписки из похозяйственной книги о наличии у граждан прав на земельные участки.   Закон
230
3 февраля 2017  16:43
Злоумышленница облила другую женщину кислотой, после чего потерпевшая потеряла зрение.
Суд в Иране постановил ослепить на один глаз женщину, которая облила свою жертву кислотой
Злоумышленница облила другую женщину кислотой, после чего потерпевшая потеряла зрение.   Закон
202
3 февраля 2017  15:20
Суд признал гражданина С. виновным в совершении административного правонарушения.
В Самаре за попытку пронести нож в здание суда мужчина заплатит штраф
Суд признал гражданина С. виновным в совершении административного правонарушения.  Закон
233
3 февраля 2017  14:53
«Мобильный розыск» начался в регионе.
Судебные приставы Самарской области продолжат разыскивать должников на автостоянках
«Мобильный розыск» начался в регионе.  Закон
361
3 февраля 2017  14:21
Путем подделки документов он намеревался получить дивиденды на общую сумму 972 млн рублей.
В Тольятти 73 летний предприниматель за попытку организовать рейдерский захват химического завода пойдет под суд
Путем подделки документов он намеревался получить дивиденды на общую сумму 972 млн рублей.  Закон
294
Весь список
Происшествия
5 февраля 2017  15:30
39-летняя жительница Тольятти нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По словам задержанной, наркотик она хранила для личного употребления.
Тольяттинские полицейские изъяли у женщины шприц с дезоморфином
39-летняя жительница Тольятти нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. По словам... Происшествия
150
5 февраля 2017  15:29
Мужчина получил травмы различной тяжести.
Ночью на проспекте Кирова водитель BMW сбил мужчину
 Мужчина получил травмы различной тяжести.  Происшествия
70
5 февраля 2017  15:12
На ювелирной выставке в Петербурге двое гостей из Китая попробовали умыкнуть крупный бриллиант размером 3 карата.
Большой куш: в Петербурге китаец проглотил бриллиант на 6 миллионов рублей
На ювелирной выставке в Петербурге двое гостей из Китая попробовали умыкнуть крупный бриллиант размером 3 карата.   Происшествия
81
Весь список
Криминал
5 февраля 2017  12:06
Знакомый украл у жителя Жигулевска украшений на 14 тысяч рублей
Знакомый украл у жителя Жигулевска украшений на 14 тысяч рублей
Подозреваемый нигде не работает. Криминал
95
5 февраля 2017  11:50
В Самарской области работник украл дизельное топливо из трактора
В Самарской области работник украл дизельное топливо из трактора
Мужчина обокрал свою же организацию. Криминал
121
5 февраля 2017  10:41
Молодого тольяттинца задержали в торговом центре за продажу наркотиков
Молодого тольяттинца задержали в торговом центре за продажу наркотиков
Выясняют, откуда у него запрещенное вещество. Криминал
100
Весь список


Видео
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
872
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
614
22 декабря 2016  09:40
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
В самарской школе детям на ёлке подарили конфеты с червями: видео
Видеоролик опубликовали в соцсетях.
Социум
4720
16 декабря 2016  09:50
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Появилось видео задержания подозреваемых в убийстве жены главы полиции Отрадного
Всех пятерых подозреваемых стражи порядка задержали одновременно.
Криминал
1723
14 декабря 2016  11:59
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Самарские общественники сняли ролик о коррупционерах, богатеющих на ремонте дорог
Видео создали активисты Общероссийского народного фронта.
Социум
2269
2 декабря 2016  10:33
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Жители Златоуста спасли вмерзшую в лед кошку: видео
Она стала жертвой внезапного мороза.
Происшествия
1423
Весь список

Фоторепортажи
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
1194
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
2362
1 сентября 2016  15:29
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
В Самаре эксперты сферы ЖКХ искали решение проблемы неплатежей
 Как решить вопрос с хроническим накапливанием долгов за услуги ЖКХ? Мнение участников самарского рынка будет направлено в региональные и федеральные органы...
ЖКХ
2124
31 июля 2016  17:42
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
В Самаре отметили день Военно-Морского флота: фото
На набережной состоялась масштабная реконструкция Аккерманского десанта.
Социум
11345
30 июля 2016  16:26
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
В Самаре состоялся Фестиваль цветов
Мероприятие прошло в парке "Дружба".
Культура
9287
26 июля 2016  14:47
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
Победители заводской премии «Номер один» Сызранского НПЗ получили награды
В честь 74-летия Сызранского НПЗ на заводской базе отдыха «Волжская Ривьера» прошел грандиозный праздник.
Новости компаний
5680
Весь список

Мероприятия
В Самаре сотрудники МЧС рассказали дошколятам об основных правилах пожарной безопасности в быту
Судебные приставы Самарской области продолжат разыскивать должников на автостоянках
В Новокуйбышевске открывается филиал областного медицинского центра «Династия»
Весь список
Популярное
за сегодня

В Самаре на улице Куйбышева иномарка сорвалась с крепления эвакуатора

2179

В Зубчаниновке в Самаре мужчина переходил реку и сорвался в ледяную воду

931

В тольяттинском лесу у лыжни умер пожилой мужчина

470
за неделю

Работающим самарским пенсионерам и пенсионерам с "большим" доходом отменили доплаты

3321

В Самаре на улице Куйбышева иномарка сорвалась с крепления эвакуатора

3139

Виктор Сазонов: «Мы должны понимать реальные возможности нашего бюджета. Иначе мы все потратим на потребление, а потом окажемся у разбитого корыта».

2269
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Февраль 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают

Меркушкин Николай Иванович

Пименов Сергей Игоревич

Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда