В Жигулевске фиктивно поставили на учет четырех иностранных граждан

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В ходе профилактического обхода своего административного участка участковым уполномоченным полиции ОМВД России по г.Жигулевску был выявлен факт нарушения миграционного законодательства.В результате проведенной проверки сотрудники полиции установили, что в июне текущего года 47-летняя местная жительница осуществила фиктивную постановку на миграционный учет четырех граждан одной из соседних республик. По данным сотрудников полиции, женщина, будучи собственником жилья на улице Чайковского, зарегистрировала иностранных граждан без намерения в дальнейшем предоставлять им жилое помещение по указанному адресу для проживания. По данным оперативников, подозреваемая нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекалась.В настоящее возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает облМВД.