В Жигулевске фельдшер украла сережки у пациентки

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В ходе разбирательства правоохранители выяснили, что днем женщина сняла с себя золотые украшения и положила их на тумбочку, затем она вызывала на дом врача, а после ухода медработника обнаружила их пропажу. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию лишь через несколько дней спустя, после выписки из медицинского учреждения. С целью обнаружения похищенного имущества сотрудники полиции проверили ломбарды города и в одном из них были найдены похищенные ювелирные изделия.В ходе проведенных оперативных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемой. Ей оказалась 44-летняя фельдшер медицинского учреждения города, которая ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Женщина признала свою вину полностью и раскаялась в содеянном. В ходе опроса подозреваемая пояснила, что похитила золотые украшения из-за трудного материального положения. В настоящее время сотрудники полиции вернули похищенное имущество законной владелице.В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы, передает пресс-служба ГУМВД Самарской области.