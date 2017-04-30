В Жигулевске два молодых человека украли металлический отвод с территории предприятия 

116

В Жигулевске два молодых человека украли металлический отвод с территории предприятияВ дежурную часть Жигулевска с заявлением обратился начальник службы безопасности одного из городских предприятий. Мужчина сообщил, что с территории предприятия похищен металлический отвод стоимостью более 18 000 рублей.По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались 22-летний и 27-летний местные жители. Задержанные полностью признали свою вину и рассказали, что сдали похищенное имущество в пункт приема металлолома.По данным оперативников, молодые люди нигде не работают и ранее уже привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. В ближайшее время похищенное имущество будет возвращено законному владельцу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.