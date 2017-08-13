В Жигулевске дочь обокрала собственную мать

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Из собранных полицейскими материалов следует, что инцидент произошел в июле текущего года на территории частного дома, расположенного на улице Льва Толстого. По данным стражей правопорядка, злоумышленница проникла через окно в помещение бани, откуда тайно похитила имущество.Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали воровку. Женщина полностью признала свою вину и рассказала, что похищенное имущество продала, а вырученные деньги потратила на личные нужды. По имеющимся сведениям, она нигде не работает и ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотических средств.Накануне по статье «Кража» возбуждено уголовное дело. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Следствие продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области