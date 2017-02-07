В Жигулевске Subaru врезался в машину скорой помощи, ехавшую со включенным сигналом

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На Молодежном проспекте в городе Жигулевск 6 февраля произошло ДТП. 59-летний водитель автомобиля «Subaru» двигался со стороны улицы Станционной в направлении улицы Комсомольской. По предварительной версии полицейских, не предоставив преимущество проезда регулируемого перекрестка машине «скорой помощи», двигавшейся с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора, автомобилист допустил с ней столкновение.В результате ДТП четыре пассажира автомобиля «скорой помощи» - женщины 1939, 1964, 1978 и 1984 годов рождения - получили травмы, с которыми были доставлены в больницу. Одна из пострадавших госпитализирована, остальным рекомендовано амбулаторное лечение.В целом за 6 февраля на территории Самарской области зарегистрировано 10 ДТП. При этом 16 человек получили ранения различной степени тяжести, погибших нет, сообщает облМВД.