В Жигулевске Росгвардия задержала двух браконьеров, выловивших 20 судаков

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Находившийся на маршруте патрулирования экипаж Росгвардии обнаружил на территории Жигулевской ГЭС двух мужчин. Было решено выяснить, по какой причине граждане находятся в районе плотины и не занимаются ли они рыбалкой.Патрульные обнаружили у них рыболовные снасти – косынку, резиновый амортизатор, леску, крючки, а также мешок, в котором находилось более 20 пойманных судаков.Стражи правопорядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, задержанные – 55-летний житель поселка Федоровка и 54-летний тольяттинец, переданы полиции.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Сумма ущерба, нанесенного в результате противоправных действий, устанавливается, сообщает пресс-группа Управления Росгвардии по Самарской области.