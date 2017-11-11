В Жигулевске 38-летний внук силой отобрал у своей бабушки 1 500 рублей

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Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Мужчина признал свою вину полностью.По данным полицейских, 38-летний задержанный нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконное приобретение, хранение наркотических средств.Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.