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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Жигулевске 38-летний внук силой отобрал у своей бабушки 1 500 рублей

11 ноября 2017 15:28
157
По данным полицейских, 38-летний задержанный нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконное приобретение, хранение наркотических средств.
В дежурную часть Жигулевска поступило заявление от 81-летней пенсионерки. Женщина рассказала, что она проживает совместно со своим внуком в квартире на улице Муравленко. Заявительница сообщила, что внук, применив к ней физическую силу, забрал 1 500 рублей и убежал из квартиры.

Сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника. Мужчина признал свою вину полностью.

По данным полицейских, 38-летний задержанный нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконное приобретение, хранение наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


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Комментарии



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