В Жигулевске 45-летний сын украл у своей матери ноутбук, сдал его в ломбард, а деньги пропил

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В ходе проверки данной информации сотрудники полиции установили, что потерпевшая проживает вместе с сыном. Из собранных стражами правопорядка материалов следует, что 45-летний мужчина воспользовался отсутствием матери, похитил ноутбук, сдал его в ломбард, а вырученные деньги потратил на алкоголь.Участковые задержали его и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данным стражей порядка, мужчина нигде не работает и ранее уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.В настоящее время по статье «Кража», возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.