В Железнодорожном районе задержан мужчина, который собирался сбыть полкилограмма спайса

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Полицейским задержанный пояснил, что сверток он случайно нашел неподалеку от мусорного контейнера. Когда мужчина понял, что находка в пакете из целлофана - наркотическое вещество, он собрался его сбыть, обменяв на ящик крепкого алкоголя.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Как выяснили полицейские, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.