В Железнодорожном районе Самары семья доставлена в больницу с признаками отравления, начата доследственная проверка

105

По данному факту Ленинским межрайонным следственным отделом начата доследственная проверка. В настоящее время следственная группа выехала на место происшествия, в ближайшее время будут назначены все необходимые исследования, с целью определения причины и степени отравления пострадавших.По предварительным данным, всем пострадавшим оказана медицинская помощь, некоторые уже выписаны из больницы, остальные проведут в медицинском учреждении не более двух дней.По результатам проверки будет принято процессуальное решение.