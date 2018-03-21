В Южном городе при демонтировании сложился строительный кран, повредив балконы строящегося дома
21 марта 2018 20:26
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Кран, по словам очевидцев, демонтировали. Неожиданно он сложился. Стрела крана повредила несколько балконов строящегося дома.
Подробности выясняются.
Фото: ЧП Самара/vk.com
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