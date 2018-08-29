В Южном городе на детской площадке мальчик застрял в конструкции детской площадки

97

Мальчик, пытаясь пролезть под игровой конструкцией, не рассчитал высоту площадки и застрял.Самостоятельно освободиться не представлялось возможным.В 11:56 на помощь отправились спасатели техногенного отряда ПСС СО.С помощью гидроинструмента спасатели приподняли конструкцию, которая зажала голову ребёнка, и вытащили пострадавшего из-под игрового центра.Спасательная операция завершилась успешно, помощь медиков мальчику не потребовалась.Спасатели провели профилактическую беседу с детьми и их родителями, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области