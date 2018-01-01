В Южно-Сахалинске сгорела главная городская новогодняя елка
1 января 2018 22:58
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Пожарные приехали быстро. И горение, и тушение сопровождали бодрые слова ведущего и веселая праздничная музыка. Сотни людей снимали происходящее на камеру, и кажется, соревновались в скорости отправки полученного контента в редакцию Sakh.com. Фото и видео приходят с пометками "Горячий Новый год", "Елочка, гори", "Жаркий праздник", "Хорошо погуляли", "Масленица", "Сахалин жжет" и т. п.
Мэрия Южно-Сахалинска проведет проверку в связи со случившимся.
По поручению мэра города Сергея Надсадина создана рабочая группа для проведения служебного расследования и установления виновных лиц. По предварительным данным, во время происшествия никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются.
Елка сгорела в середине праздничной программы, после фейерверка.
Эту конструкцию впервые поставили на площади Ленина в Южно-Сахалинске в 2015 году. Ее высота — 26,5 метра. В администрации города решают, будут ли ставить замену сгоревшей елке.
Фото: sakhalin.info
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