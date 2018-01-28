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В Якутии пьяный мужчина выбросил 10-месячного ребенка из окна второго этажа

28 января 2018 16:43
284
Младенец госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.
Как передает РБК, в Якутии пьяный мужчина выбросил десятимесячного ребенка из окна второго этажа. Об этом сообщает региональный Минздрав.

Младенец госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, его эвакуируют санавиацией из Сунтарского района в Якутск.

Местный портал НВК пишет, что пострадавший ребенок — девочка. Она получила серьезные травмы головы.

«Якутск.Ru» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает, что в отношении мужчины возбуждено дело по статье «Убийство».


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