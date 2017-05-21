В Якутии из-за роста паводковой воды может быть полностью затоплен город Среднеколымск
21 мая 2017 14:23
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«Уровни воды у села Березовка (Среднеколымский район) превышают критические», — пояснил он, отметив, что в настоящий момент уже «затоплено 36 дворовых территорий», а семь семей — эвакуированы в пункты временного размещения и «по родственникам».
При этом вода, по данным Зайцева, продолжает повышаться. «На месте работает оперативная группировка, которая помогает эвакуировать население», — рассказал он, уточнив, что уровень реки Колыма у города Среднеколымск также повышается. За сутки вода, по словам председателя госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии, поднялась на 5 м., до отметки 1137 см при критической в 1200 см.
«Отмечается большой затор на реке Колыма и есть угроза затопления города Среднеколымск», — заявил он, подчеркнув, что «с утра были проведены две взрывные работы, но пробить лед не удалось».
При этом, по информации главы Верхнеколымского района Вячеслава Сергеева, жители подведомственного ему населенного пункта готовятся к эвакуации. «Все население поселка Зырянка предупреждено и готово к эвакуации в случае резкого подъема воды», — рассказал он ТАСС, добавив, что «пункты временного размещения обустроены», а скот — «отогнан в безопасное место».
«Ожидается подтопление пониженных участков поселка Зырянка, при наихудшем сценарии в зону затопления попадет до 135 дворовых территорий и три жилых дома», — заключил Сергеев.
В районах, где существует угроза подтопления, как пишет агентство, развернуты оперативные штабы. Ежечасный мониторинг паводковой ситуации там ведут представители республиканского правительства и сотрудники МЧС.
Фото info.sibnet.ru
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