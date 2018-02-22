В ЯНАО при транспортировке потеряли контейнер с цезием-137, который позже нашел проезжавший мимо водитель

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По словам собеседника агентства, инцидент произошел 20 февраля в Пуровском районе. «Оборудование, в том числе контейнер с цезием-137, перевозилось с места проведения работ на склад радиоактивных веществ», — рассказал представитель компании.Он уточнил, что спецсредства для транспортировки изотопов были приобретены в январе этого года, но, по его словам, оказались бракованными. Ящики, где находится контейнер, были плохо сварены, их нижняя часть отпала в поездке, рассказал он.Пропажу контейнера обнаружили уже после прибытия на склад. Специалисты компании с дозиметрами выехали на поиски контейнера. Помогали им в поисках полиция, ФСБ и другие спецслужбы. Спустя 16 часов поисков выяснилось, что контейнер с радиоактивным веществом подобрал проезжавший мимо водитель. Потерянный груз в итоге вернули владельцу. В результате инцидента превышения радиационного фона не допущено, заверил представитель компании.РБК направил запрос в Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.