В Волжском районе водителя "Приоры", врезавшегося в стену, не спасли подушки безопасности

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Сработавшие подушки безопасности не спасли жизнь водителю, а деформированный металл заблокировал его в салоне автомобиля.Для извлечения погибшего из аварийной машины в 05.20 к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд Самарской области в количестве четырех человек.Используя гидравлические кусачки и разжим, спасателями были срезаны двери и стойки деформированного автомобиля. В 06.20 работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области