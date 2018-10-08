В Волжском районе водитель грузовой Газели оказался зажатым в салоне после столкновения с КАМАЗом

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Водитель КАМАЗа, съезжая со второстепенной дороги не удостоверился в безопасности маневра и столкнулся с Газелью, идущей в попутном направлении.От удара Газель завалилась на бок, а КАМАЗ отбросило в дорожное ограждение.Водитель Газели оказался зажатым в салоне своего автомобиля.В 8:28 на место происшествия выехали спасатели ПСО СО.С помощью гидроинструмента спасатели извлекли водителя Газели и с сопровождением врача скорой медицинской помощи доставили пострадавшего в городскую больницу.В 11:29 аварийно-спасательные работы были завершены, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области