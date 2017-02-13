В Волжском районе тушили баню на 30 кв. метрах

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Вечером 12 февраля по адресу: м.р. Волжский, с. Преображенка, ул. Юбилейная, произошел пожар. Горела частная баня на площади 30 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.