В Волжском районе столкнулись три автомобиля
12 октября 2018 17:05
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В результате столкновения ВАЗ-2112 выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем Исузу, под управлением водителя 1979 года рождения.
В результате ДТП пострадал водитель автомобиля КИА Рио и водитель автомобиля ВАЗ 2112, оба доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.
Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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