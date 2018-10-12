В Волжском районе столкнулись три автомобиля

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12 октября в 11:40 на 8 км автодороги "Обход г. Самара" водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем КИА Рио, двигаясь со стороны Новокуйбышевска в направлении Самары не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего авто и столкнулся с ВАЗ 2112 под управлением водителя 1961 г.р, который двигался в попутном направлении.В результате столкновения ВАЗ-2112 выехал на "встречку" и столкнулся с автомобилем Исузу, под управлением водителя 1979 года рождения.В результате ДТП пострадал водитель автомобиля КИА Рио и водитель автомобиля ВАЗ 2112, оба доставлены в медицинское учреждение бригадой скорой помощи.Сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области