В Волжском районе столкнулись «МАЗ» и «Деу-нексия», женщину с ребенком из легковушки доставали спасатели

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В результате аварии обе машины оказались в кювете. Помощь спасателей требовалась женщине и ребенку. Они оказались заблокированными на заднем сидении в салоне аварийного автомобиля.В 07.31 для проведения аварийно-спасательных работ к месту происшествия были направлены спасатели техногенного отряда. Используя гидравлические кусачки спасатели демонтировали заднюю дверь автомобиля. На носилках девочку доставили до машины скорой медицинской помощи.В 08.30 спасательные работы на месте происшествия были окончены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.