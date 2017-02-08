В Волжском районе сгорело 50 кв. метров надворных построек

79

Накануне, 7 февраля по адресу: м.р. Волжский, п. Власть Труда, ул. Новая, произошел пожар. Горели надворные постройки на площади 50 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.