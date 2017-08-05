В Волжском районе сгорело 250 кв. метров дачных домов

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В ночь на субботу, 5 августа по адресу: м.р. Волжский, в районе плотины СДТ "Приозерная", произошел пожар.Горели дачные дома на 250 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.Единый "телефон доверия" Центрального регионального центра МЧС России 8 (499) 449-89-89.