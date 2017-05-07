В Волжском районе сгорели баня и постройки на 100 кв. метрах

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Вечером 6 мая по адресу: м.р. Волжский, п. Журавли, ул. Садовая, произошел пожар.Горела частная баня и надворные постройки на площади 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.