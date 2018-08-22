В Волжском районе при разгрузочных работах кузов самосвала завалился на кабину рядом стоящего КАМАЗа с водителем внутри

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От полученных травм мужчина скончался на месте.В 14:11 на место происшествия выехали спасатели ПСО СО.Чтобы поднять завалившийся кузов была использована спецтехника.Спасатели при помощи гидроинструмента срезали крышу грузовика и извлекли пострадавшего.В 18:24 аварийно-спасательные работы были завершены.Выяснением обстоятельств происшествия занимаются правоохранительные органы, передает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области