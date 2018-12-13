В Волжском районе пожилой водитель погиб за рулем автомобиля "Hyundai" при столкновении с грузовиком на "встречке"

125

ДТП произошло сегодня в Волжском районе Самарской области в 19:00 По предварительной версии полицейских, пожилой водитель автомобиля "Hyundai", данные которого устанавливаются, двигался по дороге "Обводная г. Самары".По неизвестной причине на 57 км он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении.В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.Экипаж ДПС проезжал по данному участку автодороги, сразу после столкновения автомобилей. Полицейские оцепили место аварии, обеспечили проезд автотранспорта, оказали помощь пострадавшим, вызвали медиков и специалистов МЧС.В настоящий момент на месте ДТП продолжается сбор материала. Данные участников и обстоятельства уточняются, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.