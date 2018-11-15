В Волжском районе нашли именную нефтеврезку
15 ноября 2018 16:23
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Видимо, врезка очень старая — Семиколенов в 2006 году убил рабочего, который строил ему на участке баню, спустя 2 года получил за это 17 лет колонии, которые с тех пор и отбывает. За время отсутствия отца по преступной дорожке пошел сын — летом 2017 года Антон Семиколенов получил 3 года колонии за хранение наркотиков и оружия (в том числе, пистолета-пулемета образца 1952 года, который запросто хранился в коттедже в Белозерках).
Как полицейские установили причастность старшего Семиколенова к найденной осенью 2018 года врезке — осталось оперативной тайной. Возможно, врезчик помечал места своего вторжения в тело трубопровода каким-то факсимиле или иным фирменным знаком, но это вряд ли. Правда, срок Андрею Семиколенову теперь вполне могут накинуть.
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