В Волжском районе на пожаре погиб человек

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В ночь на 2 мая поступило сообщение о пожаре по адресу: Самарская область, м.р. Волжский, Черновское водохранилище, СНТ «Строммашивец». На месте вызова горел дачный дом на общей площади 30 кв. м.К месту пожара прибыли 5 человек личного состава, 1 единица пожарной техники. При проведении работ по ликвидации пожара обнаружен погибший мужчина 1948 г.р., сообщает облМЧС. Причина гибели человека, возникновения пожара и ущерб от него устанавливаются.