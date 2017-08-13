В Волжском районе на 60 кв. метрах ночью горела баня

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В ночь на 13 августа по адресу: м.р. Волжский, с. Дубовый умет, ул. Фрунзе, произошел пожар.Горела частная баня на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.