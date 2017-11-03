В Волжском районе иномарка Ford врезалась в КАМАЗ, пострадала женщина и двое детей

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Накануне, 2 ноября в Волжском районе произошло ДТП. 42-летний водитель автомобиля «Ford» двигался со стороны автодороги «Подъезд к г. Оренбург от автодороги Урал» в направлении поселка Алексеевка. По предварительной версии полицейских, автомобилист выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с автомашиной КАМАЗ, под управлением 55-летнего мужчины.После столкновения отделившимися деталями легковушки был поврежден автомобиль ВИС. В результате ДТП получили телесные повреждения пассажиры иномарки – 35 летняя женщина, мальчики 2007 и 2014 годов рождения и были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавших.В целом за 2 ноября на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП. При этом 10 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - трое несовершеннолетних. Погибли три человека, сообщает облМВД.