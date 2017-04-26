В Волжском районе грузовик МАЗ врезался в Daewoo Nexia, пострадал ребенок

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25 апреля на 26 километре автодороги «Подъезд к г. Оренбург от а/д М-5» на территории Волжского района произошло ДТП. 38-летний водитель грузового автомобиля «МАЗ-6430» двигался со стороны поселка Просвет в направлении Самары. По предварительной версии полицейских, выехав на полосу, предназначенную для встречного движения, автомобилист допустил столкновение с автомашиной «Daewoo Nexia», двигавшейся прямо навстречу.После этого оба транспортных средства съехали в кювет. В результате ДТП девочка 2007 года рождения, находившаяся на заднем пассажирском сидении иномарки в специальном удерживающем устройстве, получила телесные повреждения, с которыми была доставлена бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение. Врачи приняли решение о госпитализации ребенка.В целом за 25 апреля на территории Самарской области зарегистрировано 6 ДТП. При этом 6 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - один несовершеннолетний. Погибших нет, сообщает облМВД.