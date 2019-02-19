В Волжском районе горели шесть строительных вагончиков и асфальтоукладчик

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19 февраля рано утром в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре по адресу: м.р. Волжский, ЖК Кошелев Парк, 50-я очередь, стройплощадка.Горели шесть строительных вагончиков на 150 м2 и асфальтоукладчик.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 12 человек и 3 единицы техники.Они два часа боролись с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.