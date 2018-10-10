В Волжском районе битумовоз, после разрыва колеса, выехал на "встречку",где столкнулся с двумя легковушками

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После столкновения автомобили съехали в кювет.В результате столкновения погибли водитель и пассажир автомобиля Лада Ларгус, водители автомобилей МАЗ и Тойота Камри госпитализированы.Сотрудниками полиции по факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области