В Волжском районе «ВАЗ 2110» врезался в стоящую на обочине иномарку, пострадали два ребенка и четверо взрослых

262

По предварительной версии полицейских, 26-летний водитель «ВАЗ 2110», двигаясь по автодороге Самара-Волгоград, на 18км столкнулся со стоящей на обочине автомашиной «Субару».В результате ДТП пострадали водитель «ВАЗ 2110» и его пассажиры – несовершеннолетние мальчики 2009 и 2011годов рождения, женщина 1988 года рождения и мужчина 1990 года рождения. Также телесные повреждения получил пассажир «Субару».В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.